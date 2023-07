Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va afla curand verdictul in dosarul in care este acuzata de dopaj. Toate semnele indica acest lucru. Organizatorii US Open 2023 au inclus-o pe lista preliminara și este prima competiție din acest an la care se intampla așa ceva, iar doi jurnaliști germani au informații ca verdictul o sa…

- Simona Halep trebuie sa mai indure multe zile emoțiile privind dosarul in care este acuzata de dopaj. Directorul Agenției Naționale Anti-Doping a acordat un interviu in care a dezvaluit ca sunt șanse mari ca decizia sa nu vina in 14 zile de la data audierii, așa ca raspunsul ar putea sa ajunga mai…

- Peste zece zile, Simona Halep ar urma sa primeasca verdictul din partea Tribunalului independent Sports Resolutions de la Londra in cazul de dopaj, la mai bine de opt luni de la suspendare. In cel mai pesimist scenariu, pedeapsa ar fi de opt ani, potrivit infomațiilor vehiculate in presa de specialitate.…

- Simona Halep a fost in sfarșit audiata de tribunalul Sport Resolutions dupa șapte luni de așteptare. Directoarea Agenției Naționale Anti-Doping, Gabriela Andreiașu, a acordat un interviu in care a dat detalii de la aceasta infațișare, dar a dezvaluit și care este termenul minim in care este așteptat…

Simona Halep (31 de ani) a fost audiata timp de doua zile la Londra, de Sport Resolutions, in procesul in care este acuzata de dopaj cu...

- Simona Halep (31 de ani) a fost audiata timp de doua zile la Londra, de Sport Resolutions, in procesul in care este acuzata de dopaj cu Roxadustat și de neregularitați in pașaportul biologic.

- Procesul Simonei Halep (31 de ani, 50 WTA) cu Agenția Internaționala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a inceput. Jucatoarea romana de tenis așteapta de 8 luni sa-și demonstreze nevinovația. Procesul pentru dopaj al Simonei Halep se desfașare loc la Tribunalul Sport Resolutions din Londra. Simona…

- In aproximativ doua saptamani, Simona Halep ar putea primi verdictul, dupa ce miercuri, 28 iunie, a fost audiata la Tribunalul din Londra in procesul de dopaj și se preconizeaza ca va continua pana la finalizarea tuturor procedurilor legale.In luna noiembrie a anului trecut, Simona Halep a fost depistata…