Simona Halep ratează Australian Open. Anunțul oficial al organizatorilor ​In urma cu puțin timp, organizatorii de la Australian Open a anunțat lista jucatoarelor care ar urma sa participe la turneul din ianuarie 2023. Suspendata pentru dopaj, Simona Halep lipsește. Jurnalistul Ben Rothenberg scrie, pe Twitter , ca Simona Halep (depistata pozitiv cu Roxadustat la un control de la US Open 2022) și Daria Saville (fosta Gavrilova) sunt singurele absențe notabile de pe tabloul feminin de simplu. That is a ton (a record?) of protected rankings, making the #AusOpen main draw cut off a very high #95.Halep (suspended), Saville (knee) are the only players in by ranking who are… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

