- Sase reprezentante ale Romaniei, in frunte cu Simona Halep, numarul unu mondial, figureaza pe lista jucatoarelor inscrise la cel de-al doilea turneu de Mare Slem al anului, Roland Garros, programat intre 21 mai si 10 iunie in capitala Frantei. Alaturi de Halep, vor mai evolua pe zgura pariziana Sorana…

- Ana Bogdan se afla la cea mai buna clasare din cariera, locul 66, cu 902 de puncte, ea urcand de pe pozitia 66, dupa ce a ajuns pana in semifinale la Bogota. In Top 100 WTA sunt prezente alte patru romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 34, cu 1.355 de puncte, Irina-Camelia Begu pe 38, cu 1.270…

- Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 8.140 de puncte si cu un avans de 1.350 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul al doilea. Halep isi trece in palmares saptamana cu numarul 22 in calitate de lider WTA, iar “dominatia” ei va continua…

- Simona Halep se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii astazi. Halep (26 ani), care a ajuns la a 18-a saptamana ca lider mondial, are un avans de 440 de puncte fata de a doua clasata, daneza Caroline Wozniacki. In Top 10 nu s-a produs…

- Ea va participa, incepand din aceasta saptamana, la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, la care va fi favorita principala. In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 35, cu 1.385 de puncte, la fel Irina-Camelia Begu, pe 36, cu 1.345 de…

- Halep parasise locul I WTA, la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki. Toate cele sase romance din Top 100 WTA au urcat in clasament: Sorana Cirstea a urcat de pe locul 36 pe locul 35, cu 1.385 de puncte, Irina-Camelia Begu a urcat doua locuri, pana pe 36,…

- Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA, cu 7.965 de puncte, la 45 de puncte de liderul WTA, daneza Caroline Wozniacki. Halep va redeveni, saptamana viitoare, numarul 1 mondial, dupa ce Wozniacki va pierde cele 585 de puncte obtinute anul trecut in finala turneului de la Dubai.Mihaela Buzarnescu…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, scrie news.ro.De luni, Romania are un nou…