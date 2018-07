Stiri pe aceeasi tema

- Daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial al tenisului feminin, a fost eliminata miercuri in turul 2 la Wimbledon de rusoaica Ekaterina Makarova, locul 35 WTA, in trei seturi, 6-4, 1-6, 7-5, astfel ca romanca Simona Halep isi va pastra prima pozitie in clasamentul WTA si dupa turneul londonez.…

- Caroline Wozniacki trebuie sa joace finala pentru a avea sanse la locul unu mondial. Daca Halep ajunge in semifinale, atunci Wozniacki va fi nevoita sa castige trofeul pentru a redeveni lider mondial. Stephens, care a ajuns in finala la doua din ultimele trei turnee de Grand Slam, are sanse mai mici…