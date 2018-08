Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams l-a invins pe Nadal intr-o partida de badminton, scor 13-12. Evenimentul s-a desfașurat, joi, la New York, intr-o atmosfera relaxanta. Serena Williams, cap de serie numarul 17 la US Open, a jucat in pataloni scurți de ciclism și și-a etalat cu mandrie inelul de nunta. Rafael Nadal, numarul…

- Simona Halep și Roger Federer au oferit una dintre imaginile zilei, la New York, inainte de US Open. Cei doi jucatori s-au intalnit pe teren, iar un fotograf a surprins momentul. Roger Federer s-a antrenat inainte de turneul de Grand Slam, la scurt timp dupa ce Simona Halep terminase antrenamentul ei…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, liderul mondial in clasamentul WTA si a aflat adversara din primul tur al US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Constanta se va duela in primul tur cu Kaia Kanepi 44 WTA . Simona Halep se poate intalni cu Serena Williams, care se afla pe sfertul numarului…

- Simona Halep a mers la Wimbledon cu 10 zile înainte de începerea turneului, iar sportiva își propune sa câștige al doilea turneu de Grand Slam din acest an.Momentan, numarul 1 mondial este relaxata și a început antrenamentele postând un mesaj amuzant.„Salutare,…

- EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING HALEP-PEKOVIC Meciul Halep - Petkovic va fi al treilea al zilei de pe terenul 18. Partida incepe dupa duelurile Camila Giorgi - Sloane Stephens și Diego Schwartzman - Borna Coric. Caștigatoarea acestui meci va juca in runda urmatoare cu invingatoarea partidei…

- Simona Halep (1 WTA) și Taylor Townsend ( SUA, 72 WTA) vor evolua joi la Roland Garros, miza partidei fiind calificarea in runda a treia de la Roland Garros. Confruntarea a fost programata a treia pe arena Philippe-Chatrier, urmand sa fie transmisa in direct pe Eurosport și Livetext pe HotNews.ro. De…

- Ziua de marți de la Roland Garros aduce la start patru romance, Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina-Camelia Begu și Ana Bogdan urmand sa debuteze la ediția din acest an a Grand Slam-ului de Paris. Liderul mondial va inchide ziua pe arena Philippe Chatrier, acolo unde se va duela cu americanca Alison…