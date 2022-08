Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a intalnit duminica una dintre cele mai in forma jucatoare din circuit, dar fosta lidera mondiala a demonstrat din nou ca ramane o adversara de temut si s-a impus in fata braziliencei Beatriz Haddad Maia, dupa o lupta de doua ore si 16 minute de joc, scor 6-3, 2-6, 6-3. Eleva lui Patrick…

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) și Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 24 WTA) se intalnesc in finala turneului de la Toronto. Meciul se joaca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și va fi televizat pe Digi Sport 2. Inainte de meci, Simona Halep este vazuta drept favorita la caștigarea turneului canadian.…

- Potrivit WTA, romanca ar putea chiar sa urce pe locul 6 daca va castiga turneul. Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto, invingand-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula, locul 7 WTA si cap de serie 7, scor 2-6, 6-3, 6-4, in doua ore si 14…

- Simona Halep a anunțat la inceputul anului ca obiectivul ei in 2022 este revenirea in Top 10 WTA, iar acest lucru va deveni realitate odata cu victoria obținuta in semifinala turneului de la Toronto (2-6, 6-3, 6-4 vs Jessica Pegula).

- Jucatoarea americana Jessica Pegula, locul 7 WTA si favorita 7, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto, faza in care o va intalni pe Simona Halep. Pegula a trecut in sferturile de finala de Iulia Putinteva (Kazahstan), numarul 46 mondial, scor 6-3, 6-3.…

- Simona Halep s-a calificat in turul 3 al turneului de la Toronto dupa ce a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang, scor 6-4, 6-2. Romanca a inceput ca din tun și a condus cu 3-0 i primul set dar chinezoatca a revenit iar primul set s-a terminat 6-4. Setul doi a fost farar istoric, Simpna impunandu-se…

- Simona Halep s-a calificat luni foarte ușor in turul 2 al turneului WTA 1.000 de la Toronto, dupa ce a invins-o pe Donna Vekic, scor 6-0, 6-2. Romanca o va infrunta pentru un loc in optimile competiției pe Shuai Zhang, intr-un meci programat in aceasta seara. In aceasta dimineața, organizatorii turneului…

- Simona Halep se poate umple de bani la Toronto. Romanca va debuta in turneul WTA 1000, luni, contra croatei Donna Vekic (86 WTA). Competiția din Canada este una majora, ea avand premii totale de 2,69 de milioane de dolari. Aflata pe locul 15 mondial, Simona Halep poate depași o borna importanta in materie…