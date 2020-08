Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente Simona Halep s-a calificat in turul al doilea la turneul WTA de la Praga. Constanțeanca a invins-o in 3 seruri pe slovena Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6. In turul al doilea Simona va juca in compania cehoaicei Barbora Krejcikova, cea care a invins-o pe romanca Patricia Țig.

- Begu a eliminat-o in prima runda pe letona Anastasija Sevastova, favorita 9 si locul 43 WTA, scor 6-2, 6-2. Meciul a durat o ora si opt minute. In runda urmatoare, romanca va juca impotriva castigatoarei meciului dintre spaniola Aliona Bolsova (102 WTA) si o sportiva venita din calificari. Premiul pentru…

