- Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc dupa mai puțin de un an de la cununia civila și cum nu au spus nimic despre motivele care au dus la aceasta desparțire, au inceput sa apara o mulțime de speculații. S-a spus ca apropierea dintre jucatoare și antrenorul Patrick Mouratoglou ar fi daunat grav acestei…

- Vestea ca Simona Halep și Toni Iuruc divorțeaza a șocat o țara intreaga. La aproape un an de la cununia civila, unde și-au spus un ‘’Da’’ hotarat, cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Se speculeaza ca motivul separarii ar fi chiar antrenorul acesteia, care nu este strain de idile cu sportive…

- Simona Halep divorțeaza, la un an de la cununia civila. „Am hotarat de comun acord cu Simona sa ne desparțim”, a declarat Toni Iuruc miercuri seara, 7 septembrie, pentru Fanatik, dupa ce, inițial, declarase ca nu dorește sa comenteze aspecte ce țin de viața privata. Acum se zvonește ca sportiva s-ar…

- Simona Halep a obținut, duminica, la Toronto, o victorie uriașa pentru parcursul carierei sale de acum incolo, care ii da incredere in alegerile facute și o motiveaza sa continue. Romanca a invins-o in 3 seturi pe Beatriz Maia Haddad din Brazilia, una dintre cele mai in forma jucatoare din acest sezon,…

- Simona Halep (15 WTA) a reusit sa castige turneul WTA 1000 de la Toronto, dupa ce a invins-o in finala pe Beatriz Haddad Maia (24 WTA) in 3 seturi, scor 6-3, 2-6, 6-3. Sportiva romanca a avut un mesaj special pentru Patrick Mouratoglou.

- Cum s-a fotografiat Simona Halep in vacanța din Grecia. Sportiva in varsta de 30 de ani (16 WTA) s-a relaxat alaturi de familie pe plaiuri elene. Antrenorul sau, Patrick Mouratoglou, francez de origine greaca, a reacționat la fotografia postata de Simona Halep pe Instagram, printr-un comentariu: „Extrem…

- Ultimul an nu a fost tocmai roz pentru Simona Halep. Afacerile fostului lider mondial in clasamentul WTA se inchid pe banda rulanta. Sportiva a sperat ca poate face bani frumosi din pasiunea sa, insa nu a fost deloc așa. Magazinul jucatoarei de tenis a fost inchis la doar un an de la deschidere. La…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a fost invinsa in semifinalele de la Birmingham de brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 32 WTA), scor 3-6, 6-2, 4-6. Sportiva din Constanța nu a fost insoțița in Anglia de Patrick Mouratoglou. Pentru prima data de la startul colaborarii, Halep și Mouratoglou…