Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 32 de ani, suspendata 4 ani pentru dopaj, ,va fi audiata in perioada 7-9 februarie, a anunțat Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, informeaza Gazeta Sporturilor.Deși la inceputul lunii decembrie cazul Simonei Halep nu figura in lista de precese viitoare, pana in martie,…

- Simona Halep transmite un mesaj de la Paris in social media: Pregatita sa revin unde totul a inceput. Multumesc mult, Paris! Simona Halepnu uita ca s-a impus in turneul de junioare de la Roland Garros, in 2008. „Pregatita sa revin unde totul a inceput. Roland Garros juniori 2008. Multumesc mult, Paris”,…

- In așteptarea unui verdict la TAS in cazul de dopaj, dupa ce a primit o suspendare inițiala de 4 ani, jucatoarea de tenis Simona Halep, 32 de ani, se afla la Paris, unde a caștigat și la junioar (2008) și la senioare (2018). Dubla caștigatoare de Grand Slam, suspendata pana in octombrie 2026, a publicat…

- Jucatoarea Simona Halep, 32 de ani, a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) impotriva deciziei de suspendare pe o perioada de 4 ani pentru dopaj la dar 24 octombrie, dar, conform listei de audieri de pe site-ul organismului cu sediul la Lausanne, actualizata recent, cazul ei nu va fi analizat…

- Suspendata pentru 4 ani in scadalul de dopaj in care a fost implicata, pentru Simona Halep singura cale de atac a ramas Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv. Președintele FR Tenis crede ca pedeapsa acesteia se va reduce semnificativ.

- Gica Hagi a vorbit despre situația Simonei Halep, suspendata 4 ani de ITIA dupa ce a fost gasita vinovata de doua incalcari ale regulamentului anti-doping, noteaza Gsp.ro.Simona Halep a așteptat un an intreg verdictul in cazul de dopaj care a lovit tenisul romanesc ca un taifun. Acesta a venit pe…

- Simona Halep a primit o suspendare de patru ani, dar a anunțat ca va merge la TAS pentru a contesta aceasta decizie. Ce verdicte au primit Maria Sharapova, Marin Cilic sau Sara Errani dupa contestație. Smona Halep are 21 de zile pentru a contesta suspedanrea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de…

- Darren Cahill a incurajat-o pe Simona Halep dupa suspendarea pe patru ani a sportivei, el precizand, intr-un mesaj postat in social media, ca fostul lider WTA are sprijinul sau “de neclintit”, scrie news.ro.“Cei care ma cunosc stiu ce gandesc despre toata aceasta situatie. Sprijinul meu pentru Simona…