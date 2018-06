Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in finala de la Roland Garros. I-a dat peste cap pronosticul lui Mats Wilander. Suedezul mizase pe Garbine Muguruza, in semifinale. ”Știam ca trebuie sa fiu agresiva, sa joc rapid. Totul la decurs foarte bine pentru mine. Am fost puternica pe picioare…

- Simona Halep, liderul WTA, va juca in semifinale la turneul de la Roland Garros, joi, dupa ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numarul 3. Meciul va fi al doilea de pe terenul Philippe Chatrier, dupa cel de simplu masculin dintre spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 1, si…

- Semifinala de la Roland Garros dintre Simona Halep si Garbine Muguruza se va disputa joi, pe Philippe Chatrier, nu inainte de ora 16:00. Potrivit Digisport.ro, meciul se va disputa dupa duelul dintre Rafael Nadal si Diego Schwartzman, intrerupt din cauza ploii. Duelul Halep Muguruza este programat inaintea…

- SIMONA HALEP ANGELIQUE KERBER LIVE STREAM. Meciul Simona Halep - Angelique Kerber se va juca de la ora 15:00, pe al doilea teren, "Suzanne Lenglen". EUROSPORT transmite, miercuri, SIMONA HALEP ANGELIQUE KERBER LIVE STREAM. SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER este LIVE STREAM AICI. SIMONA HALEP…

- SIMONA HALEP ANGELIQUE KERBER LIVE STREAM. Meciul Simona Halep - Angelique Kerber se va juca de la ora 15:00, pe al doilea teren, "Suzanne Lenglen". EUROSPORT transmite, miercuri, SIMONA HALEP ANGELIQUE KERBER LIVE STREAM. SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER este LIVE STREAM AICI. SIMONA HALEP…

- SIMONA HALEP ANGELIQUE KERBER LIVE STREAM ONLINE VIDEO EUROSPORT ROLAND GARROS 2018. Meciul Simona Halep - Angelique Kerber se joaca, miercuri, de la ora 15:00, pe al doilea teren al complexului, "Suzanne Lenglen". Partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber va fi prima a zilei pe acest teren.…

- Wozniacki a condus cu 5-0 in setul secund. Parmentier este locul 74 WTA. Urmatoarea adversara a danezei va fi rusoaica Daria Kasatkina (N.14), care a invins-o vineri pe Maria Sakkari (Grecia), cu 6-1, 1-6, 6-3. Wozniacki pastreaza sanse de a reveni in fruntea ierarhiei mondiale dupa Roland Garros.…

- SIMONA HALEP CAROLINE GARCIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT. Simona Halep s-a calificat in sferurile de finala dupa ce Madison Keys, adversara sa din "optimi", s-a retras inainte de startul meciului. Caroline Garcia a avansat in "sferturi" dupa victoria reușita in fața americancei Sloane Stephens,…