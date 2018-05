Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep conduce, in continuare, in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dar a urcat pe prima pozitie si in ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor.Halep (26 ani), finalista duminica in turneul de la Roma, a ajuns la 29 de saptamani…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, liderul mondial, a fost invinsa clar de ucraineanca Elina Svitolina, cu 6-0, 6-4, in finala turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 3.351.729 dolari. Halep a cedat dupa doar 67 de minute in fata numarului patru mondial, Svitolina aparandu-si…

- Simona Halep, liderul mondial WTA, a urcat pe primul loc in clasamentul pentru Turneul Campioanelor dupa victoria cu Maria Sharapova (Rusia), din semifinalele turneului Premier Mandatory de la Roma. Sportiva noastra le-a depașit pe Caroline Wozniacki (Danemarca) și Petra Kvitova (Cehia) și va ocupa,…

- SIMONA HALEP - CAROLINE GARCIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Duelul dintre Halep, favorita 1, și Garcia, favorita 7, este primul pe zgura dintre cele jucatoare, care s-au duelat doar pe hard. Halep conduce cu 3-1 la general (un meci a avut loc in 2016, iar celelalte – anul trecut).…

- Simona Halep mai are timp sa se si distreze. Jucatoarea noastra a participat, la Constanta, la un festival machidonesc. Simona Halep a fost invitata la ”Primuveara Armanjilor”, un festival important in randul machidonilor. Numarul 1 WTA nu s-a sfiit sa danseze si sa cante. Altfel, Simona Halep conduce…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Simona Halep a revenit pe primul loc in clasamentul jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, la cinci saptamani dupa ce fusese detronata de daneza Caroline Wozniacki, in urma finalei pierdute in fata acesteia la Australian Open, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Simona Halep a revenit, incepand e astazi, pe prima poziție in clasamentul WTA, care a pus și o diferența considerabila fața de locul 3. Romanca a facut rocada cu daneza Caroline Wozniacki. Halep a adunat 7965 de puncte, in timp ce Wozniacki are doar 7525. Pe locul 3 este iberica Garbine Muguruza, cu…