- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, luni, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens (17 WTA), scor 6-4, 6-4. Romanca ramane fara set pierdut la Melbourne și este pentru a 14-a oara in aceasta faza a competiției la turneele de Mare Șlem.Vezi și:…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) e in sferturi la Australian Open! Romanca a invins-o in doua seturi pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, și e la trei meciuri distanța de un nou trofeu de Mare Șlem. ...

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) și Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA) joaca duminica spre luni, de la ora 02:00, in optimile de finala de la Australian Open. Australianul Darren Cahill a analizat prestația romancei la Melbourne. Meciul dintre Halep și Mertens va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 6-1, 6-4, sambata, la Melbourne.

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a trecut de kazaha Yulia Putintseva (38 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open. Simona Halep va juca in optimile de finala cu belgianca Elise Mertens (17 WTA). Partida se va juca luni, la o ora ce urmeaza a fi stabilita de organizatori. …

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni pe sportiva belgiana Elise Metrens, 24 de ani, 17 WTA, in optimile de finala de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Pana in prezent cele doua sportive s-au mai intalnit de trei ori in circuitul WTA, Simona Halep caștigand doua meciuri,…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in runda a treia a turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o fara probleme pe britanica Harriet Dart, cu 6-2, 6-4, joi, la Melbourne, informeaza AGERPRES . Halep (28 ani), a patra favorita,…