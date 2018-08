Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-4, 6-1 pe australianca Ashleigh Barty.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a trecut de Caroline Garcia (24 de ani, 6 WTA), scor 7-5, 6-1, in sferturile de finala de la Rogers Cup, și s-a calificat pentru a 5-a oara consecutiv la Turneul Campioanelor de la Singapore. Simona Halep joaca astazi, de la 20:00, in semifinale contra australiencei…

