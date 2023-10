Simona Halep, prima apariție mondenă după scandalul dopajului Simona Halep, prima apariție mondena dupa scandalul dopajului Simona Halep s-a numarat in weekend printre vedetele invitate la un eveniment care s-a desfașurat intr-o locație celebra din București. Gala Fundației Renașterea a reunit numeroase nume cunoscute din showbiz, sport și mediul de afaceri, ambasadoare ale luptei contra cancerului la san. Este pentru prima oara cand Simona participa la un astfel de eveniment de la debutul scandalului de dopaj in care este implicata. In ultimele luni, sportiva s-a concentrat exclusiv pe a-și face dreptate in acest caz și a stat departe de lumina reflectoarelor.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

