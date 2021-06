Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea 3 jucatoare pe tabloul tabloul de simplu de la Jocurile Olimpice, pe Simona Halep (3 WTA), Sorana Cirstea (54 WTA) și Patricia Țig (53 WTA). Competiția de tenis de la Jocurile Olimpice este programata in intervalul 24 iulie - 1 august 2021. Tenisul feminin va avea o reprezentare puternica…

- Simona Halep, numarul trei mondial, a anuntat, marti, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist cu prilejul turneului WTA pe iarba de la Bad Homburg (Germania). „Salut! Am o veste foarte buna pe care vreau sa v-o impartasesc. Sunt foarte emotionata sa va anunt ca voi juca la prima editie a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 29 de ani, le-a dat o veste buna fanilor sai. Numarul trei mondial a anuntat, marti, 8 iunie, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist WTA cu prilejul turneului pe iarba de la Bad Homburg (Germania), programat in perioada 20-26 iunie. ”Salut! Am o…

- Jucatoarea portoricana de tenis Monica Puig, campioana olimpice la Rio in 2016, a anuntat ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a fost operata la umar. Monica Puig (27 de ani), care in prezent este pe locul 168 mondial, va lipsi intreg sezonul 2021. Ea nu a mai…

- Dupa abandonul de la Roma cauzat de o accidentare la gamba, Simona Halep a început recuperarea. Cu toate acestea, ea susține ca înca nu se poate antrena și ca va mai sta o perioada fara tenis. Într-un interviu acordat Eurosport, Simona Halep a vorbit despre situația ei de sanatate…

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- ​Simona Halep a fost forțata, miercuri, sa se retraga în turul al doilea al turneului de la Roma. Antrenorul Daniel Dobre a venit cu informații despre accidentarea suferita de românca la gamba stânga, iar veștile par sa nu fie deloc bune.Daniel Dobre, despre accidentarea Simonei…