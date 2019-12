Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea Simonei Halep pe 2020 este participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce in editia precedenta, cea din 2016, de la Rio, campioana din Constanta nu a evoluat.In acest sens, pentru a pregati cat mai bine editia 2020 a JO, unde vrea sa fie apta 100 , la cel mai inalt nivel fizic, Simona…

- Capitanul nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, a declarat, vineri seara, ca intelege decizia Simonei Halep de a nu juca in 2020 in Fed Cup, precizand ca e normal ca ea sa se concentreze pe Jocurile Olimpice de la Tokyo. “Stiam de decizia ei, am discutat impreuna despre aceasta problema.…

- Capitanul nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, a declarat, vineri seara, ca intelege decizia Simonei Halep de a nu juca in 2020 in Fed Cup, precizand ca e normal ca ea sa se concentreze pe Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Stiam de decizia ei, am discutat impreuna despre aceasta…

- Capitanul nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, a declarat, vineri seara, ca intelege decizia Simonei Halep de a nu juca in 2020 in Fed Cup, precizand ca e normal ca ea sa se concentreze pe Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie Agerpres. "Stiam de decizia ei, am discutat impreuna despre…

- Simona Halep a declarat, vineri seara, dupa ce a primit premiul pentru jucatoarea anului la Gala Tenisului Românesc, ca nu va participa la FedCup în 2020, principalul sau obiectiv fiind Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde spera sa obțina o medalie. "Am analizat foarte mult programul…

- Vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat ca obiectivul pentru 2020 este calificarea a sase sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo si castigarea unei medalii olimpice. „Daca ne referim la obiective noi ne-am asumat pentru 2020 cel putin o medalie. Si am zis asa, ca la…

- Ion Tiriac a fost ales pe 19 iunie in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, cu 32 de voturi obtinute la Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri a forului national, desfasurata la Centrul National de Tenis. La alegeri au fost cinci candidati, dar Marius Vecerdea a obtinut 11 sufragii.…

- Simona Halep (28 de ani, 6 WTA) va participa la toate cele trei probe de la Jocurile Olimpice din 2020, simplu, dublu feminin și dublu mixt. Marele obiectiv al Simonei Halep a ramas o medalie la Jocurile Olimpice, dupa cum a declarat fostul lider mondial in mai multe randuri. Campioana de la Wimbledon…