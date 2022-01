Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep iși continua drumul la Australian Open urmand a juca, in turul trei al competiției, impotriva jucatoarei din Muntenegru, Danka Kovinic, locul 98 WTA. In turul doi, Kovinic a invins-o pe Emma Raducanu. Meciul Simonei Halep va avea loc in noaptea de vineri spre sambata, nu mai devreme…

- Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) și Sorana Cirstea (31 de ani, 38 WTA) vor juca sambata in turul 3 la Australian Open. Organizatorii au anunțat in aceasta dimineața terenurile și orele aproximative pentru meciurile celor doua romance. Prima care va intra in acțiune este Simona Halep. Fostul numar…

- Dupa ce a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0, in turul 2 la Australian Open, Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) joaca sambata in runda urmatoare cu Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), Danka Kovinic a reușit sa produca surpriza in turul 2 și a eliminat-o pe Emma…

- Se pare ca de cate ori se ivește posibilitatea unei confruntari intre Simona Halep și Emma Raducanu, britanica este eliminata din competiție exact inainte de potențiala confruntare. De data aceasta, la Australian Open, britanica a fost eliminata in turul doi de muntenegreana Danka Kovinic (98 WTA).…

- Sportiva din Romania a trecut de Beatriz Haddad Maia (25 de ani, locul 83 WTA) in turul secund al turneului Australian Open 2022, scor 6-2, 6-0!Simona Halep bifeaza astfel a doua sa victorie de la Melbourne și merge in urmatoarea faza a competiției, acolo unde o va intalni pe Danka Kovinic (27 ani,…

- Emma Raducanu, locul 18 WTA si cap de serie numarul 17, cu probleme la mana dreapta, a ratat calificarea in turul al treilea al Australian Open, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, de Danka Kovinici din Muntenegru, locul 98 WTA, informeaza News.ro. In ciuda accidentarii,…

- ​A ratat deja întâlnirea la câteva turnee, iar lumea tenisului aștepta ca lucrurile sa stea altfel la Melbourne. Emma Raducanu și Simona Halep nu se vor duela nici la Australian Open, campioana de la US Open fiind învinsa în trei seturi de Danka Kovinic (98 WTA), scor 6-4,…

- Simona Halep a declarat, marti, in conferinta de presa organizata dupa primul meci jucat la Australian Open, ca visul ei este sa ajunga din nou in finala grand slam-ului de la Antipozi. "Primul meci este intotdeauna greu. Am fost foarte nervoasa, dar sunt bucuroasa de modul in care am jucat, de modul…