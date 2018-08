Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, vineri noapte, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati trecand de Lesia Turenko, intr-un meci in care in primul set a fost condusa cu 4-1, ca a avut noroc ca Darren Cahill a venit pe teren in acel moment critic si i-a spus cum sa procedeze in continuare,…

- Simona Halep s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Cincinnati, dupa ce s-a impus in fata australiencei Ashleigh Barty, in optimi cu 7-5, 6-4, si a ucrainencei Lesia Turenko cu 6-4, 6-1. In penultimul act o va intalni pe invingatoarea dintre Madison Keys si Arina Sabalenka.

- Simona Halep, lider WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri noapte, dupa ce a invins-o in sferturile de finala pe Lesia Tsurenko, locul 44 WTA, cu scorul de 6-4, 6-1. In penultimul act o va intalni pe invingatoarea dintre Madison Keys și Arina Sabalenka, potrivit Mediafax.…

- Condusa in primul set cu 4-1, Simona Halep „a intors” meciul in favoarea sa, cu 10 game-uri caștigate consecutiv Intr-una din semifinalele turneului, romanca evolueaza impotriva Arynei Sabalenka (Belarus) Adversara dovedește, la Cincinnati, un varf de forma sportiva, ajungand in penultima faza a competiției…

- Simona Halep a declarat, vineri noapte, dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului de la Cincinnati trecand de Lesia Turenko, intr-un meci in care in primul set a fost condusa cu 4-1, ca a avut noroc ca Darren Cahill a venit pe teren in acel moment critic si i-a spus cum sa procedeze in continuare,…

- Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat pentru a patra oara in semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri noapte, trecand in sferturile de finala de sportiva ucraineana Lesia Turenko, numarul 44 mondial, scor 6-4, 6-1, potrivit news.ro. Simona Halep a castigat primul set in 48 de minute, scor…

- Simona Halep (1 WTA) e de neoprit și la Cincinnati. S-a calificat in semifinale dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1, dupa o ora și 15 minute de joc. Liderul mondial va juca in semifinale impotriva invingatoarei partidei Madison…

- Sloane Stephens a fost invinsa de belgianca Elise Mertens, locul 14 WTA, cu scorul de 7-6 (8), 6-2, intr-un meci de o ora si 41 de minute. Kerber a pierdut, cu 6-2, 6-7 (3), 4-6, in fata americancei Madison Keys, locul 13 WTA, in aproape doua ore de joc. Garcia a fost intrecuta, cu…