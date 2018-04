Simona Halep, pentru a 25-a săptămână pe locul 1 WTA. Pozițiile jucătoarelor din România Simona Halep, pentru a 25-a saptamana pe locul 1 WTA, in clasamentul dat publicitatii astazi. Liderul mondial are 8.140 de puncte, acelasi numar ca in urma cu o saptamana. Pe locul al doilea este in continuare daneza Caroline Wozniacki, cu 6.790 de puncte. In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 34, cu 1.355 de puncte, Irina-Camelia Begu a urcat de pe 38 pe 37, cu 1.270 puncte, Mihaela Buzarnescu de pe 40 pe 39, cu 1.263 puncte, Monica Niculescu a urcat pe locul 64 de pe 63, cu 926 de puncte, iar Ana Bogdan se mentine pe locul 66, cu 902 de puncte. In… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

