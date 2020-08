Stiri pe aceeasi tema

- Forbes a anunțat topul celor mai bine platite sportive in perioada 1 iunie 2019 – 1 iunie 2020, iar Simona Halep se afla pe poziția a patra, lider fiind Naomi Osaka. Astfel, intre 1 iunie 2019 și 1 iunie 2020, romanca a obținut 10,9 milioane de dolari, suma din care 6,9 milioane sunt premiile, iar…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a devenit cea mai bine platita sportiva din toate timpurile, depasind-o pe rivala sa din circuitul WTA, americanca Serena Williams, a anuntat revista Forbes. In 2019, Naomi Osaka a castigat 37,4 milioane de dolari, din premiile obtinute in urma participarii la…

