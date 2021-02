Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu au parasit, joi, proba feminina de dublu a turneul Australian Open, dupa ce au pierdut meciurile sustinute in runda inaugurala la Melbourne. Halep si tanara jucatoare australiana Charlotte Kempenaers-Pocz (16 ani), beneficiarele…

- Simona Halep s-a oprit in primul tur la Australian Open, in proba de dublu, in care a facut pereche cu tanara australianca de 16 ani Charlotte Kempenaers-Pocz. Cele doua au fost invinse, joi dimineața, in doua seturi, 4-6, 5-7, de cuplul australian Arina Rodionova/Storm Sanders.

- Simona Halep (29 de ani) și Charlotte Kempenaers-Pocz (16 ani) au fost eliminate de perechea formata din Arina Rodinova și Storm Sanders, scor 4-6, 5-7, in primul tur la Australian Open la turneul de dublu. Mihaela Buzarnescu, alaturi de Ankita Raina, au fost eliminate tot joi dimineața de la Grand…

- „Am aratat ca vehea Simo”, a spus romanca in interviul de la finalul meciului cu Ajla Tomljanovic de la Australian Open in care se disculpa pentru ieșirile din timpul luptei. Mesajul sau pentru antrenorul Darren Cahill și echipa. Simona Halep, mesaj catre Darren Cahill dupa meciul cu Ajla Tomljanovic…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de americanca Danielle Collins cu 6-3, 6-1, marti, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Ana Bogdan (28 ani, 96 WTA) a cedat dupa doar 65 de minute de joc, in ciuda unui inceput bun, in care a condus cu…

- Simona Halep a incheiat cu victorie primul meci oficial jucat in 2021. Romanca s-a impus in fața rusoaicei Anastasia Potapova. Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial din luna octombrie. „E frumos sa fiu din nou aici. Este un start bun, aveam nevoie de aceasta victorie pentru ca nu am jucat un meci…

- Simona Halep a plecat spre Australia, acolo unde va participa, printre altele, la primul Grand Slam al sezonului (competiția de la Melbourne va avea loc in perioada 8-21 februarie 2021). „A fost o semivacanta, pentru ca m-am antrenat din greu. O perioada destul de lunga, dar a fost foarte bine pentru…