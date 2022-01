Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost invinsa in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Melbourne de sportiva franceza Alize Cornet (61 WTA), in 3 seturi, cu 6-4, 3-6, 6-4, dupa 2 ore și 35 de minute de joc. Dupa acest meci Simona Halep va ieși din top 20 WTA, scrie digi24.ro.

- Simona Halep și Sorana Cirstea vor juca, luni dimineața, in optimile de finala ale Australian Open. Pe jumatatea inferioara de tablou, unde se afla Simona Halep și Sorana Carstea, tot luni se vor disputa și celelalte doua optimi de finala. Primul meci care ne intereseaza in mod special este cel al Simonei…

- World tennis number one Novak Djokovic was released from Australian immigration detention on Monday after winning a court challenge to remain in the country to pursue his bid for a record 21st Grand Slam title at the upcoming Australian Open, according to Reuters. Judge Anthony Kelly ruled the federal…

- Simona Halep a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2 6-3, și a cucerit titlul la Melbourne Summer Set 1. Este titlul cu numarul 23 din cariera Simonei Halep. Romanca (30 de ani, locul 20 WTA) a dominat meciul cu Veronika Kudermetova (24 de ani, locul 31 WTA) și a reușit sa invinga intr-o…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, s-a declarat optimist ca pandemia de coronavirus va fi invinsa in 2022, cu conditia ca tarile sa colaboreze pentru limitarea propagarii covid-19, informeaza bbc.com. Ghebreyesu a avertizat totodata cu privire la…

- Tenismena Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) se afla in aceasta perioada la Melbourne, pregatindu-se pentru primul Grand Slam al anului, Australian Open, programat in perioada 17-30 ianuarie 2022. Pentru a prefața competiția, organizatorii au alcatuit un top inedit, in fruntea caruia se afla romanca.…

- Federatia Australiana de Tenis a dat publicitatii, joi, calendarul competitiilor pe care le gazduieste in luna ianuarie 2022. Calendarul compețiilor culmineaza cu Australian Open, primul Grand Slam al anului, programat la Melbourne, intre 17 si 30 ianuarie. In perioada 1-9 ianuarie se vor desfasura…