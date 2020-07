Stiri pe aceeasi tema

- Parcarea cu 306 locuri se afla in imediata apropiere a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Galati. In 2021, ea va fi extinsa cu 150 de locuri si i se va adauga si un heliport pentru elicopterele SMURD.

- Cele doua au perspective diferite asupra relației dintre ele, dupa ce au avut prima interacțiune in 2016, la Montreal „Suntem competitoare, dar in afara terenului suntem prietene. E o persoana cu adevarat placuta”, a spus Bianca Andreescu in vodcastul Tennis Legends produs de Eurosport și gazduit de…

- SPECIAL GSP. O incursiune prin momentele de cumpana ale marilor campioni din tenis, atinși fara excepție de vulnerabilitați ce i-au costat trofee sau victorii importante. Un slalom printre mituri, realitați și explicații ale psihologilor. ...

- Simona Halep a disputat un meci de tenis in garajul casei cu fratele ei, Nicolae, raspunzand astfel unei provocari lansate de interpretul Smiley. Artistul a inițiat o provocare pentru dubla campioana de Grand Slam din Romania, iar Simona a intrat in joc și a pregatit un teren de tenis improvizat in…

- Primarul comunei Ogrezeni si administratorul public al localitatii din judetul Giurgiu au fost amendati cu cate 2.000 de lei, dupa ce politistii s-au autosesizat in urma aparitiei unor imagini in care acestia distribuiau pungi cu alimente satenilor, iar pe unii dintre ei i-au imbratisat in fata camerelor…

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, se implica activ in ajutorarea medicilor din Romania care se lupta zi de zi cu pandemia de coronavirus.Astfel, sportiva, impreuna cu prietenul ei, Toni Iuruc, au donat suma de 30.000 de euro pentru un spital din Constanța.”Nu ma uit la știri, dar stateam in casa cu Toni,…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) iși petrece izolarea provocata de coronavirus la București. Simona Halep se mișca necontenit și incearca sa se mențina in forma pentru momentul in care situația de pe glob va permite reluarea circuitului WTA. Campioana de la Wimbledon 2019 admite ca nu și-ar fi imaginat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a privit partea plina a paharului dupa anularea editiei din acest an a turneului de la Wimbledon, afirmand ca in acest mod va fi campioana pentru doi ani, relateaza Reuters. ''Privesc cu optimism, deoarece acum voi fi campioana en…