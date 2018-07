Simona Halep, out de la Wimbledon. "Am abordat neprofesionist meciul!"

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a recunoscut dupa meciul cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, pierdut sambata, in turul al treilea la Wimbledon, ca a avut o atitudine neprofesionista, potrivit site-ului WTA. "Ea a jucat foarte bine. A rezistat la fiecare puncte. Are toate meritele.…

- Jucatoarea taiwaneza Su-Wei Hsieh a declarat, sambata, dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep in turul trei la Wimbledon, ca acesta este primul sau succes in fata unui lider mondial si ca a avut parte de multa sustinere din tribune, informeaza wtatennis.com. preia news.ro.“Este prima mea victorie…

- World No. 1 Simona Halep suffered a dramatic defeat to Taiwan's Su-Wei Hsieh (aged 32, WTA's 48th) who beat her 3-6, 6-4, 7-5 in the Wimbledon third round, informs Agerpres.This is the first loss for Halep after winning her maiden Grand Slam title at the French Open this year. Although she…

- Jucatoarea taiwaneza Su-Wei Hsieh a declarat, sambata, dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep in turul trei la Wimbledon, ca acesta este primul sau succes in fata unui lider mondial si ca a avut parte de multa sustinere din tribune, informeaza wtatennis.com.

- SIMONA HALEP SU-WEI HSIEH LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Simona Halep, liderul WTA, va juca sambata, de la ora 15.00, cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, numarul 48 mondial, in turul trei al turneului de la Wimbledon, conform programului anuntat de organizatori. SIMONA HALEP SU-WEI HSIEH LIVE…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, lider mondial, o intalneste pe Su-Wei Hsieh (Taiwan) in turul trei al turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Meciul se joaca sambata, iar constanteanca spune ca se asteapta la o replica viguroasa din partea adversarei sale. „Su-Wei este o jucatoare…

- Simona Halep spune ca are curajul de a se gangi la faptul ca are sanse de a castiga turneului de la Wimbledon, dar vrea sa se concentreze pe fiecare meci, nu pe titlu. Ea a admis ca ii trebuie un joc mai bun decat cel etalat in primele doua tururi ale competitiei pentru a se impune pe iarba londoneza,…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 7-5, 6-0, pe chinezoaica Saisai Zheng, locul 126 WTA. Meciul de joi a devenit complicat pentru Simona Halep, dupa un bun inceput al romancei. Din fericire pentru…