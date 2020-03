Stiri pe aceeasi tema

- Publicația americana The Delite au alcatuit un top 25 al celor mai bune jucatoare din istoria tenisului feminin și au inclus-o pe Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) pe poziția a 24-a. Americanii au scris despre Halep ca este „cea mai buna jucatoare de tenis din prezent” și amintesc ca Simona a petrecut…

- Britanica Samantha Smith (48 de ani) a comentat schimbarea din tenisul feminin și acuza ca WTA face o nedreptatea. Sam i-a dat ca exemplu pe Simona Halep (2 WTA, 28 de ani) și pe Darren Cahill. Din februarie, jucatoarele pot primi sfaturi de la antrenori din tribune oricand in timpul meciului, nu doar…

- Simona Halep a fost testata doping de catre ITF de 27 de ori in 2019, cel mai mult dintre romance, dar nu și din Top 10 WTA. Azi, Simona Halep o infrunta pe Jennifer Brady la Dubai, in semifinale. Federația Internaționala de Tenis (ITF) a dat publicitații, ieri, lista cu testele doping pe care le-a…

- Patricia Tig (25 ani, 105 WTA), care si-a asigurat revenirea in top 100 mondial, s-a impus intr-o ora si 14 minute, dar se putea impune si mai rapid in fata modestei sale adversare (23 ani, 210 WTA), daca nu facea numeroase erori nefortate (printre care 8 duble greseli). Romanca si-a asigurat…

- Simona Halep a intrat pe 3 februarie in istoria tenisului mondial feminin. Romanca a inceput cea de-a 315-a saptamana consecutiva in Top 10 mondial, un record absolut in domeniu.Pentru Simona, totul a inceput la 27 ianuarie 2014, atunci cand a intrat in premiera in Top 10 mondial. De atunci s-au scurs…

- Simona Halep (28 de ani), locul 3 WTA, va juca in turul II al turneului Australian Ope, primul Mare Slem al anului, cu britanica Harriet Dart (23 de ani), a 173-a jucatoare de tenis a lumii, jucatoare venita din calificari. Meciul va avea loc joi dimineața, organizatorii urmand sa anunțe ora de disputare.

- Simona Halep o va infrunta pe Aryna Sabalenka (12 WTA) in sferturile turneului de categorie Premier de la Adelaide, dupa ce sportiva din Belarus s-a impus miercuri dimineata in fata americancei venite din calificari, Bernarda Pera, scor 7-6(4), 6-2.

- Simona Halep a laudat o pe Cristina Neagu, cele doua fiind printre cele mai valoroase sportive pe care le are Romania, scrie digisport.ro. Interul stang al nationalei Romaniei a fost desemnata pentru a patra oara in cariera cea mai buna jucatoare a anului."Cristina Neagu e o mare campioana, o felicit,…