- Simona Halep, locul 13 mondial si cap de serie 12, o va intalni pe sportiva poloneza Magda Linette, locul 44 mondial, in primul tur la Cincinnati. Halep si Linette s-au mai intalnit o singura data, in 2019, in turul doi la Roland Garros, cand s-a impus sportiva din Constanta, informeaza News.ro.…

- ​Sorana Cîrstea (40 WTA) s-a calificat, luni, în turul doi al turneului WTA 1000 de la Montreal. Sportiva noastra a trecut de Alison Riske (37 WTA) și cunoaște numele adversarei din runda urmatoare.Sorana Cîrstea a avut nevoie de o ora și 33 de minute pentru a obține victoria,…

- Simona Halep, 29 de ani, nu mai este in Top 10 WTA in clasamentul live, dupa o prezența neintrerupta de șapte ani și jumatate. De saptamana viitoare, sportiva din Constanța va ajunge pe locul 13 in acest top, informeaza News.ro . Simona Halep a pierdut cele 190 de puncte caștigate in 2019 la turneul…

- Numarul 45 WTA, Sorana Cirstea, a fost eliminata inca din primul tur al turneului de la Bad Homburg (Germania). Sportiva noastra a fost invinsa de Andrea Petkovic, dupa un meci in care parca nu a avut suflu si tragere de inima. Astfel, singura jucatoare ramasa in concurs este Patricia Țig. Turneul de…

- Sorana Cirstea (54 WTA) și-a incheiat, duminica, aventura la Roland Garros 2021, in optimile de finala, dupa 6-7(4), 1-6 cu Tamara Zidansek (85 WTA)! Gustul amar al infrangerii este indulcit insa de recompensele primite de sportiva din Targoviște. Sorana Cirstea va face un salt spectaculos in clasamentul…

- Sportiva australiana Ashleigh Barty, numarul 1 mondial, a abandonat in turul doi la Roland Garros, in meciul cu poloneza Magda Linette, potrivit news.ro. Citește și: INREGISTRARE INCENDIARA in dosarul șefului de la CI a Poliției Suceava... Barty s-a plans de dureri la spate, in momentul…

- Sorana Cirstea este in turul trei la Roland Garros. Sportiva a invins-o pe Martina Trevisan (97 WTA). Sorana Cirstea a avut nevoie de doua ore și 37 de minute pentru a o invinge pe Trevisan, scor 6-4, 3-6, 6-4. Sportiva se va duela pentru un loc in optimile Grand Slam-ului cu Daria Kasatkina (37 WTA).…

- Simona Halep pare sa nu aiba pic de liniște. Dupa ce s-a retras inaintea turneului de la Roland Garros din cauza accidentarii la gamba, ocupanta numarului 3 din WTA este in pericol sa rateze o alta competiție sportiva importanta. Situația e destul de dramatica. Ce a pațit sportiva din Constanța. Vești…