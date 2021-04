Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a invins o pe cehoaica Marketa Vondrousova de 21 de ani in turul II al turneului WTA de la Stuttgart, scor 6 1, 6 3.Simona Halep s a calificat in sferturile turneului WTA de la Stuttgart, dupa mai putin de o ora de joc impotriva cehoaicei Marketa Vondrousova. Numarul trei mondial a avut…

- Simona Halep a caștogat meciul cu Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-3. Este primul meci al sportivei noastre in intrecerea din Germania, acolo unde a fost calificata direct in optimi. „Astazi sunt la Stuttgart, gata sa dau tot ce pot, fara emoții. Am pasiunea in suflet”, a spus Simona inainte…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) a invins-o pe cehoaica Marketa Vondrousova (21 de ani, 20 WTA) in turul II al turneului WTA de la Stuttgart, scor 6-1, 6-3. Halep o va intalni vineri, in sferturi, pe invingatoarea meciului dintre Belinda Bencic (12 WTA) și Ekaterina Alexandrova (34 WTA La finalul meciului,…

- Jucatoarea constanțeana de tenis Simona Halep (nr. 3 WTA) debuteaza, joi, 22 aprilie, in turneul de la Stuttgart (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 de dolari. Acceptata direct in faza optimilor de finala, Simona Halep o va infrunta pe cehoaica Marketa…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) o va infrunta pe cehoaica Marketa Vondrousova (21 de ani, 20 WTA) in turul secund al turneului WTA de la Stuttgart. Vondrousova a eliminat-o in primul tur pe compatrioata Marie Bouzkova (22 de ani, 46 WTA, scor 6-1, 7-6(6). Halep a avut primul tur liber.Meciul dintre…

- Simona Halep, cap de serie numarul 2 la turneul de tenis feminin WTA 500 de la Stuttgart, va debuta direct in turul doi, in faza optimilor de finala, și va juca joi cu jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (20 WTA), noteaa mediafax. Marketa Vondrousova a invins-o miercuri, in primul tur, pe…

- Simona Halep va debuta in aceste zile la Stuttgart, dupa o pauza destul de mare. Romanca s-a declarat pregatita sa inceapa sezonul de zgura chiar la turneul din Germania, dupa ce a fost nevoita sa abandoneze luna trecuta la Miami, din cauza unei accidentari la umarul drept. Simona Halep, care a reusit…

- Simona Halep, locul 3 WTA si favorita 2, va juca direct in turul doi la turneul de la Stuttgart, iar vestea proasta este ca o va intalni fie pe Marie Bouzkova, fie pe Marketa Vondrousova. Bouzkova ocupa locul 46 WTA, iar Vondrousova este pe 20. Ambele sportive sunt din Cehia. Simona…