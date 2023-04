Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca spera sa revina cat mai curand pe teren, se pare ca lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit. Simona Halep nu va putea sa joace in perioada urmatoare, pentru ca avocații sportivei nu au obținut ridicarea suspendarii.

- Simona Halep a fost fotografiata recent intr-o ipostaza surprinzatoare. Sportiva, care este inca suspendata din pricina acuzațiilor de dopaj, a plecat din București, insa inainte de a parasi orașul, și-a rugat șoferul sa faca o oprire neașteptata. Simona Halep, fotografiata recent intr-o ipostaza surprinzatoare…

- Dezvaluirea momentului despre Simona Halep. S-a aflat din ce face bani sportiva noastra. Vezi AICI detalii incendiare aflate chiar inaintea procesului de dopaj de la Londra... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Scandalul de dopaj al Simonei Halep escaladeaza. Ies la iveala dezvaluiri absolut socante inainte de procesul de la Londra. Vezi AICI amanunte incredibile despre substantele folosite de catre romanca, dar si cine ar fi pus la cale aceste lucruri... Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In plin scandal de dopaj, Simona Halep a ales sa plece in Paris și sa petreaca acolo Ziua Indragostiților. Cel mai probabil, sportiva a vrut sa se relaxeze pentru cateva zile, inainte de perioada difcila care va urma. Se pare ca, in curand aceasta ar urma sa fie audiata de judecatorii tribunalului independent…

- Simona Halep primește o mana de ajutor din partea managerului pe care l-a dat afara in momentul in care a inceput sa angajeze oamenii recomandați de antrenorul francez Patrick Mouratoglou. Virgina Ruzici a acordat un interviu in care spune ca este convinsa ca jucatoarea din Romania nu s-a dopat și in…

- Simona Halep continua sa se pregateasca pentru intoarcerea pe terenul de tenis, deși nu a fost nici macar audiata de tribunalul Sport Resolutions. Sportiva din Romania a postat imagini de la un antrenament inedit. Jucatoarea de tenis s-a pregatit cu un instructor profesionist de box. Simona Halep, antrenament…

- Ion Țiriac a dezvaluit faptul ca Simona Halep se antreneaza pentru revenire la periferia Capitalei, la Stejarii. Halep a fost suspendata de Federația de Tenis și risca o suspendare finala de 4 ani.