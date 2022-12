Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare gimnasta Andreea Raducan a trecut si ea in cariera printr o situatie ca a Simonei Halep, la Jocurile Olimpice de la Sydney, din anul 2000, fiind testata pozitiv pentru pseudoefedrina o substanta interzisa la acea vreme . Din acest punct de vedere, Andreea Raducan, care, pe cand concura, a…

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a reacționat, marți, pe Instagram, la scandalul de dopaj in care este implicata sportiva 31 de ani, subliniind ca romana este un „model in ceea ce privește integritatea” informeaza Gazeta Sporturilor.„In primul rand, vreau sa spun cat de mare a fost șocul…

- Patrick Mouratoglou a facut prima declarație pe Facebook, despre cazul Simonei Halep."Salutare, tuturor. In primul rand, vreau sa va spun prin ce soc a trecut echipa noastra din momentul in care a Simona a fost anuntata ca a fost testata pozitiv la US Open. In cei aproape 30 de ani de munca, in…

- Intrebat, dupa meciul Rapid Farul Constanta, despre situatia Simonei Halep, care a picat un test anti doping la US Open 2022, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei constantene, a spus:N am stiut, eu am pregatit meciul, iar telefonul a fost inchis. Nu i teritoriul meu, nu ma pricep la asa ceva,…

- Simona Halep, suspendata dupa ce a fost testata pozitiv. Ce substanta a iesit la doping! Simona Halep a fost testata pozitiv la US Open 2022, in urma procedurii descoperindu-se substanța roxadustat. Romanca a fost astfel suspendata provizoriu provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului,…

- Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, s-a declarat „realmente surprins” dupa ce Agenția Internaționala de Integritate a tenisului a anunțat ca sportiva a fost suspendata provizoriu, fiind testata pozitiv. ”Nu știu despre ce este vorba. Aflu acum, de la dumneavoastra, sunt realmente surprins. Nu…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca este posibil ca medicul Simonei Halep sa ii fi administrat un medicament interzis care sa o ajute in perioada in care a fost accidentata, dar a subliniat ca singura care poate da informatii este ea. Fii la curent cu cele mai…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a anuntat, vineri, 21 octombrie, pe Instagram, ca a fost testata pozitiv la un control antidoping, la substanta roxadustat. Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu din activitate.Foto: Facebook…