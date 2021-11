Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani) a anuntat ca nu va mai participa la turneul demonstrativ din Africa de Sud, dupa ce in aceasta tara a aparut o tulpina a virusului Sars-CoV-2. “(n.r. – spunandu-i-se ca turneul nu se mai tine) Eu am anulat, eu nu mai merg, nu stiu daca evenimentul s-a anulat. Nu vreau sa vorbesc tampenii. Eu nu mai merg pentru ca mi-e teama. Nu vreau sa risc nimic“, a spus Halep, la Digi Sport. “Am facut tratament dupa turneul de la Linz, nu a fost o accidentare grava, dar nu am vrut sa risc nimic pentru ca imi doream foarte mult sa am o perioada de off-season…