Simona Halep: „Nu sunt o maşinărie, ci un om care are nevoie de timp!“ Simona Halep a anuntat, vineri, pe pagina sa de Instagram, ca va lipsi de pe teren pana se va reface complet dupa accidentarea suferita la genunchi. „Am vrut sa va furnizez o actualizare in privinta sanatatii, avand in vedere ca am lipsit in ultima perioada de pe teren. Nu e cea mai bun veste, dar am vrut sa o impart cu voi si asa. De cateva luni, deja, ma chinuie o accidentare la genunchi. E o accidentare pe care nu am mai avut-o pana acum, a fost dificil de gestionat, cu durere persistenta. A fost o perioada foarte dificila (aproape doi ani) din punct de vedere mental si emotional pentru mine… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

