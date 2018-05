Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid si o va intalni pe Karolina Pliskova (Cehia, 6 WTA), sora celei pe care a eliminat-o in optimi, Krystina. Liderul mondial spune ca se asteapta la un meci greu si ca va stabili impreuna cu Darren Cahill cum va aborda partida…

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat adversara din sferturile turneului de la Madrid. Liderul mondial va juca impotraiva Karolinei Pliskova (Cehia, 6 WTA), dupa ce astazi a trecut in doua seturi, 6-1, 6-4, de sora acesteia, Kristyna. Halep o va intalni in sferturi pe Karolina Pliskova, sora…

- Simona Halep s-a calificat, miercuri, în sferturile turneului de tenis de la Madrid, dupa cce a învins-o pe Kristyna Pliskova, sora Karolinei Pliskova. Numarul 1 mondial și-a învins rapid adversara, în doua seturi, cu scorul 6-1, 6-4, într-o ora si 15 minute.Detinatoarea…

- Eleva lui Darren Cahill a invins-o, miercuri dupa-amiaza, pe Kristyna Pliskova (Cehia, 94 WTA) Simona s-a impus in fata jucatoarei din Cehia, scor 6-1, 6-4, in 75 minute de joc, pe arena principala a turneului de la Madrid, "Manolo Santana". Constanteanca este campioana en-titre…

- Liderul tenisului feminin mondial, Simona Halep, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o cu 6-1, 6-4 pe Kristyna Pliskova (Cehia).

- Liderul tenisului feminin mondial, romanca Simona Halep, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro. Simona Halep a invins-o cu 6-1, 6-4 pe Kristyna Pliskova (Cehia).

- Sorana Cirstea s-a calificat, duminica, in runda a doua a turneului WTA de la Madrid , dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o pe Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-4, 2-6, 6-4, informeaza Agerpres. Cirstea (28 ani, 35 WTA) a trecut de Siniakova (21 ani, 51 WTA) dupa doua ore si 3…

- Daca va castiga acest meci, Halep va avea de trecut un examen dificil, cu una dintre cele mai in forma jucatoare din acest an, belgianca Elise Mertens, locul 19 WTA si 19 victorii in 25 de meciuri jucate in 2018, daca aceasta va trece la randul ei de compatrioata sa Alison Van Uytvanck, locul 48 WTA.…