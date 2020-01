Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani), locul 4 WTA, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide, Australia. Sportiva noastra a fost invinsa de bielorusa Aryna Sabalenka (21 de ani), a 12-a jucatoare de tenis a lumii, scor 4-6, 2-6.

- Simona Halep (28 de ani), locul 4 WTA, o va infrunta, joi, nu inainte de ora 04:30, in sferturile de finala ale turneului de Adelaide, Australia, pe bielorusa Aryna Sabalenka (21 de ani), a 12-a jucatoare de tenis a lumii. Iniantea acestui meci, sportiva din Belarus a dezvaluit ca tatal ei, Serghei,…

- Simona Halep se afla, in aceste zile, in Australia, la Adelaide, acolo unde va participa la primul turneu WTA din 2020, chiar in orasul natal al antrenorului sau, Darren Cahill.Simona a inceput deja turneul, ea evoluand la dublu, alaturi de Raluca Olaru, cele doua fiind eliminate de perechea formata…

- Simona Halep, 28 de ani, 4 WTA, va debuta in noul sezon competițional la turneul Premier de la Adelaide (Australia), competiție care se va disputa intre 13 și 18 ianuarie.Intre doua antrenamente, Simona care, de luni, va ocupa locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, are timp și de relaxare.Intr-una…

- Simona Halep a transmis un mesaj tuturor fanilor sai in prima zi de Craciun.„Va doresc tuturor pace, fericire si iubire in aceasta zi speciala. Sarbatori fericite”, a scris Simona Halep, in limba engleza, pe Facebook. Dupa ce a inceput pregatirile pentru noul sezon, in Dubai, Simona Halep…