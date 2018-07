Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a revenit in tara luni, 9 iulie, dupa eliminarea de la Wimbledon. Pe aeroport, liderul mondial a spus ca n-a reusit sa-si impuna jocul la All England Club, motiv pentru care a cedat inca din turul 3. Romanca a fost asteptata de cateva zeci de fani la revenirea in Romania, informeaza…

- Simona Halep a fost eliminata in turul al treileam la Wimbledon. "Da, cu siguranta a fost mai putin bine ca n-am avut un meci inainte, dar a fost si bine, pentru ca n-am avut timp sa am meciuri, ca am mers spre finala la Rolad Garros. Nu poti sa le ai pe toate. M-am simtit bine, a fost bucurie…

- Ce a spus Simona Halep dupa eliminarea de la Wimbledon. A fost un meci pe care l-am abordat neprofesionist. Sunt trista pentru felul in care am jucat azi. Sunt si obosita“, a declarat Halep, in fata jurnalistilor. Simona Halep a fost eliminata in turul 3 la Londra, desi a condus cu 5-2 si a avut minge…

- Simona Halep va disputa al doilea meci la Wimbledon 2018 pe a doua arena ca importanta a complexului de la All England Club, singurul meci feminin programat, joi, pe Central fiind cel dintre britanica Johanna Konta si Dominica Cibulkova - jucatoarea eliminata in extremis de pe lista capilor de serie…

- Sorana Cirstea, locul 51 WTA, a fost eliminata de Evghenia Rodina, locul 120 WTA, in turul doi la Wimbledon, informeaza news.ro.Cirstea a fost invinsa cu scorul de 1-6, 6-3, 6-3, dupa o ora si 38 de minute de joc. Prezenta in turul al doilea este recompensata cu un premiu de 63.000…

- Simona spune ca va aborda relaxata turneul de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului, competitie in care Romania are la start nu mai putin de opt reprezentante. Inaintea partidelor oficiale de la All England Club, Halep, care o va intalni marti pe japoneza Kurumi Nara, a declarat ca se se simte…

- Numarul 1 mondial, Simona Halep nu este si pe prima pozitie in topul veniturilor din primele patru luni ale acestui an. Cu 2,26 de milioane de dolari, romanca este pe pozitia a doua in topul Forbes, ea fiid depasita de daneza Caroline Wozniacki care a castigat in perioada ianuarie-aprilie…