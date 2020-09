Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep ocupa locul al patrulea in clasamentul sportivelor cu cele mai mari venituri din lume, stabilit de publicatia economica americana Forbes si dominat de japoneza Naomi Osaka. Conform calculelor realizate de Forbes, Halep, aflata pe locul secund in…

- Simona Halep ar putea sa rateze US Open 2020. Numarul 2 mondial a oferit un interviu pe aeroport, unde a spus ca mai mult ca sigur nu va merge la US Open: "Nu știu inca daca merg in America. In condițiile din acest moment, nu! Sanatatea e cea mai importanta și nimeni nu poate judeca pe cineva…