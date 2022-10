Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in tenisul mondial! Simona Halep a fost suspendata provizoriu dupa un test anti-doping pozitiv cu o substanța interzisa. Sportiva nu a mai jucat din luna august, cand a fost eliminata in primul tur de la US Open 2022. Presa internaționala a reacționat imediat: „Fostul numar 1 mondial a picat…

- Simona Halep, campioana de la Wimbledon din 2019, a fost depistata dopata la un test anti-doping. Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe tenismena. Vestea face inconjurul lumii. Cum a reacționat sportiva din Constanța. Simona Halep a fost suspendata provizoriu,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep s-a nascut pe 27 septembrie 1991, la Constanta.La numai 4 ani, ea a fost remarcata de profesorul de sport, Ion Stan și a inceput sa se antreneze cu o racheta de tenis aproape cat ea de mare.

- Simona Halep (30 de ani, 9 WTA) a suferit o interventie chirurgicala la nas, pentru ca avea probleme respiratorii, dar si pentru ca era nemultumita de partea estetica. La aproape doua saptamani de la momentul in care a anuntat ca s-a operat, sportiva a putut sa-si dea jos bandajul si, la scurt timp,…

- In afara de Yucatan Bay SRL, care are adresa in municipiul Constanta, celelalte firme in care apare Apostol Gabriel Iuruc sunt din Bucuresti. Simona Halep si Toni Iuruc au luat decizia de a divorta, la mai putin de un an de cand se casatorisera civil. Pe 15 septembrie 2021, pe litoral, la "Fratellildquo;,…

- Simona Halep ia pauza de la tenis! Ultimele zile pentru Simona Halep nu au fost ușoare. Divorțul de partenerul sau, Toni Iuruc, se pare ca au lasat urme. Ultimele informații, conform publicației PlaySport, spun ca Simona Halep ia pauza de la tenis dupa divortul de Toni Iuruc. Cat despre cand va reveni…

- Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc, iar in acest context apropiații au putut rememora un alt episod mai dureros din viața jucatoarei de tenis, in varsta de 30 de ani. Se pare ca nu este prima data cand jucatoarea de tenis originara din Constanța are un eșec in dragoste. Iata despre ce este vorba!…

- Simona Halep a facut din nou Romania cunoscuta la nivel mondial, dupa reușitele fabuloase in tenis. Pe langa fotbaliștii Gheorghe Hagi și Adi Mutu sau soprana Angela Gheorghiu, jucatoarea din Constanța a devenit cel mai titrat nume romanesc. Performanțele sale sportive i-au adus faima și bani, plus…