Simona Halep, noi declarații după verdictul de dopaj. Ce mai speră românca Simona Halep a declarat, miercuri, la Constanta, ca este socata de suspendarea sa pe patru ani, o mare nedreptate, si ca este convinsa ca isi va dovedi nevinovatia, scrie News.ro.“Sunt socata, as putea sa spun. Ce se intampla e o mare nedreptate. Nu am luat nicodata dopaj si nu m-am dopat absolut niciodata. Toate acestea o sa iasa la iveala intr-o zi. O sa las expertii sa discute absolut orice, pentru ca ei stiu mai bine ceea ce s-a intamplat. Sunt convinsa ca intr-o zi o sa dovedesc ca sunt nevinovata si sunt curata. Tot ce s-a intamplat a fost nedrept, din toate punctele de vedere”, a spus Halep.Ea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

