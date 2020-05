Simona Halep ne dă emoții! M-am gândit şi la retragere, să fiu sinceră Simona Halep, numarul 2 in clasamentul WTA, a anuntat ca se va retrage din sport in momentul in care va iesi din Top 10 mondial. Ea considera ca mai poate performa doi-trei ani la cel mai inalt nivel. Indragita sportiva vorbește despre dificultațile din cariera sa, dar și despre norocul de a avea alaturi oamenii potriviți. "Am avut senzatia asta ca am obosit in ultima perioada. Au fost ani grei. M-am gandit si la retragere, sa fiu sincera, insa simt ca mai pot si inca mult. De visat, nu ma impiedica nimic sa visez, asa ca in continuare sunt foarte motivata sa merg inainte pentru al treilea Grand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

