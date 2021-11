Stiri pe aceeasi tema

- Patrizia Paglieri și Francesco au parasit competiția Asia Express - Drumul Imparaților in ultima etapa din Georgia. Concurenta și-a dorit sa mulțumeasca tuturor pentru susținere și a transmis un mesaj empționant pe rețelele sociale.

- Simona Halep s-a intors in Romania dupa Indian Wells! Sportiva a venit din Statele Unite ale Americii pentru a profita de cateva zile in țara, insa a fost șocata de ce s-a intamplat in ultima perioada. Sportiva le-a transmis un mesaj tuturor romanilor. Simona Halep le-a transmis un mesaj romanilor dupa…

- Andreea Ibacka a nascut in aceasta seara un baiețel perfect sanatos. Actrița a anunțat in urma cu doar cateva ore ca este in travaliu și ca in curand va deveni mama pentru a doua oara. Cabral a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, in care a precizat ca atat bebelușul cat și mama lui…

- Darren Cahill și Simona Halep au decis sa incheie colaborarea de șase ani, iar ieri tenismena a publicat un mesaj emoționant pe conturile sale de socializare. Antrenorul i-a raspuns acesteia și i-a mulțimit la randul sau pentru toata increderea și prietenia pe care i-a oferit-o.

- La scurt timp dupa nunta, Simona Halep și Toni Iuruc au plecat intr-o binemeritata vacanța. Cei doi nu petrec luna de miere, dupa cum e tradiția, ci „saptamana de miere”, așa cum a specificat intr-un interviu celebra jucatoare de tenis in varsta de 29 de ani. Cei doi proaspat casatoriți se afla acum…

- Emma Raducanu (18 ani) a caștigat turneul de la US Open, iar Simona Halep (29 de ani) a laudat-o pe jucatoarea britanica Halep a postat pe Instagram o poza dupa probei feminine a ultimului turneu de Grand Slam al anului, alaturi de mesajul: “Extraordinar“. Emma Raducanu a recunoscut ca Simona Halep…

- Cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa ajunge in acest weekend la finalul sezonului. Sambata acesta, de la 20:00, la Antena 1, o ultima serie de artisti si sportivi curajosi isi va testa limitele, dupa ce in prealabil acestia si-au pregatit prestatiile alaturi de unii dintre cei mai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe Camila Giorgi (Italia), cu 6-4, 7-6 (3), luni, la New York.