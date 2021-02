Stiri pe aceeasi tema

- Constanteanca a primit prima doza Pfizer, desi n-are peste 65 de ani si nici nu intra in categoria bolnavilor cronici. In schimb, va fi inclusa in delegatia Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august).

- New York Times a explicat de ce Serena Williams nu are de gand sa se retraga din tenis dupa eliminarea de la Australian Open. Insa amintim ca jucatoarea de tenis americanca a izbucnit in lacrimi atunci cand a fost intrebata de retragere, fapt pentru care presa a inceput sa speculeze asupra subiectului.…

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu nu este nici macar aproape de a se termina și asta pentru ca acum afaceristul iese la rampa și face dezvaluiri incredibile. Conform acestuia, artista i-ar fi scris amantei lui pentru a pune la cale o razbunare comuna.

- Ultimul episod din scandalul dintre soțul Serenei Williams și Ion Țiriac face turul presei internaționale. Alexis Ohanian a fost prezent in loja Serenei Williams, alaturi de antrenorul Patrick Muratoglou, la meciul cu Simona Halep. Ohanian a ridicat pumnul victorios si si-a incurajat sotia in repetate…

- Dupa toate replicile acide dintre miliardarul roman, Ion Țiriac și Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, presa internaționala reacționeaza. Marți, Serena Williams a invins-o pe Simona Halep in sferturile Australian Open, iar mass media nu a ratat reacțiile din tribuna care o susținea pe americanca.…

- Cum da Gica Hagi lovitura in carera. Presa din Franța a titrat despre negocierile pe care acesta le are pentru a prelua o echipa de tot. De altfel, jurnaliștii francezi de la Le 10 Sport au notat despre interesul echipei Olympique Marseille pentry Gica Hagi. Gica Hagi da lovitura carierei Presa din…

- Presa intenaționala a remarcat debutul lui Halep la turneul WTA Gippsland Trophy de la Melbourne. Reacții dupa victoria convingatoare. „Defensiva divina a lui Halep” a atras atenția presei internaționale dupa debutul oficial in noul sezon Simona Halep a revenit cu dreptul intr-un meci oficial, la patru…

- Presa internationala o lauda pe Simona Halep. Jucatoarea de tenis a scris istorie in WTA (Asociatia de Tenis Feminin), aceasta reusind o performanta fantastica in circuitul mondial. Simona Halep, succes dupa succes Desi a fost un an greu din toate punctele de vedere, Simona Halep a reusit o performanta…