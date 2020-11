Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a postat, luni, pe Twitter, ca s-a vindecat de COVID-19. „Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada”, a spus Halep pe pagina ei de Facebook.„100% recovered (100% recuperata – n.r.)”, este mesajul pe care Simona Halep…

- Farmaciile sunt luate cu asalt de ieșenii care cumpara medicamente pentru imunitate de frica infectarii cu COVID-19. Vanzarile au crescut in anul 2020 cu peste 70 la suta Odata cu inceputul sezonului rece, ieșenii cumpara in numar tot mai mare medicamente pentru intarirea sistemului imunitar, in special…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat miercuri seara ca s-a infectat cu coronavirus. Este al doilea membru al Guvernului Orban care a contactat boala, dupa ce, la inceputul saptamanii și ministrul Economiei, Virgil Popescu, fusese depistat pozitiv cu Covid-19. “In urma unor analize periodice…

- Și ei au nevoie de puțina mișcare, de ceva ce sa-i deconecteze de la munca istovitoare din fiecare zi. Au nevoie sa-și incarce bateriile și sa ramana sanatoși pentru a salva pe alții. Casa Ema ofera reduceri celor ce lupta in prima linie impotriva coronavirusului. Fiecare zi vine cu noi și noi provocari!…

- Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Edilul a anunțat ca a ieșit pozitiv la ultimul test COVID-19 pe pagina sa de Facebook. „Fidel promisiunii facute de a fi intotdeauna sincer cu dumneavoastra, concetatenii mei, vreau sa va anunt ca am fost depistat pozitiv la testul…

- Fostul presedintele ucrainean Petro Porosenko, 55 de ani, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 in urma cu cateva zile, iar acum a fost spitalizat cu o dubla pneumonie, a indicat sambata sotia sa, citata de AFP. Petro Porosenko „a fost spitalizat intr-o clinica din Kiev”, a declarat Marina Porosenko intr-un…

- Medicul Mircea Beuran se afla internat la "Matei Bals", fiind diagnosticat cu COVID-19, scrie ziare.com. Mircea Beuran a precizat ca se simte bine si a multumit cadrelor medicale pentru efortul facut pentru fiecare bolnav."Sunt ok. Ii multumesc Lui Bunul Dumnezeu si intreg personalului medical pentru…

- A murit fratele lui Florin Salam. Nelu Stoian era internat inca de luna trecuta la Institutul "Matei Balș" din București, dupa ce s-a infectat cu coronavirus, anunța antena3.ro.Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l resuscita pe fratele lui Florin Salam, in aceasta seara, dupa ce inima…