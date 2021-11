Simona Halep, mesaj emoţionant de final de an: Am suferit o durere imensă Fostul lider WTA Simona Halep a transmis, vineri, un mesaj emotionant despre cum a decurs pentru ea anul 2021. Sportiva a reamintit de toate problemele pe care le-a avut in ultimul an. “Ei bine… 2021, ai fost hmm, un an greu de descris. Sincera sa fiu, a fost un an incredibil de provocator. Chiar inainte de inceput am suferit o durere imensa in inimile noastre, pentru ca am pierdut-o pe una dintre rudele noastre foarte apropiate, pe sora tatalui meu, Matusica mea. Ea era o persoana puternica, speciala si va fi mereu in inimile noastre. A fost cel mai dificil moment pentru mine si mi-a luat ceva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

