- Marius Copil și Florin Mergea au adus victoria Romaniei in Cupa Davis cu Maroc. Tricolorii vor juca in barajul pentru Grupa I, zona Europa / Africa. Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Marocului in turul al doilea al Grupei a II-a, zona Europa-Africa a Cupei Davis, in Sala Polivalenta…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a inceput pregatirile pentru sezonul de zgura. Simona Halep a inceput pregatirile pentru sezonul de zgura. Liderul WTA a postat astazi pe Instagram o fotografie de la "Stejarii Country Club", locul ei favorit de antrenament din Romania, dupa cum afirma in descrierea fotografiei.…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a fost laudata de fosta mare jucatoare de tenis Martina Navratilova. Caștigatoarea a 18 turnee de Mare Șlem i-a oferit și un sfat sportivei din Constanța. “Știm deja ca poate fi numarul 1 mondial, dar acum trebuie sa caștige un turneu Grand Slam pentru a intari…

- Liderul mondial Simona Halep, fostul numar 1 al clasamentului WTA Serena Williams, Nick Kyrgios, Frances Tiafoe, dar si antrenorul jucatoarei din Constanta, Darren Cahill, au participat in SUA la un eveniment caritabil, jucand tenis in sprjinul copiilor care sufera de autism. Simona Halep a facut pereche…

- Ianis Hagi a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie in care celebra golul reușit in meciul de luni seara cu FC Botoșani, 2-1, alaturi de mesjaul: "Mult a fost, puțin a ramas. Inca un pas spre play-off". Simona Halep, prima declaratie despre COPIL si RETRAGEREA din circuitul WTA…

- Liderul PSD Constanta, Felix Stroe a transmis un mesaj conducerii PSD in care sustine ca la CExN ul urmator trebuie gasita o solutie pentru ca actuala guvernare sa performeze. "Ar fi bine ca la CExN ul urmator sa purtam o discutie serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid si…

- Zilele acestea se împlinesc trei ani de când Simona Halep si Darren Cahill au început sa colaboreze, chiar înaintea primului turneu de Grand Slam al anului. Antrernorul a ținut sa marcheze momentul printr-o fotografie speciala și un mesaj emoționant pe care le-a publicat…