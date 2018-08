Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 7-6 (9), 4-6, 7-5, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 28 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfasoara…

- Monica Niculescu, locul 69 WTA, a acces din calificari pe tabloul principal al Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfasoara in aceasta saptamana la Montreal si care aduce la start sase romance. Ea va evolua in turul I cu Sorana Cirstea, locul 54 WTA.Invingatoarea din aceasta…

- Ajunsa pe locul 27 in clasamentul mondial, Serena Williams va fi prezenta la turneul Rogers Cup, grație unui wild card oferit de organizatori. Competiția de categorie "Premier 5" se va desfașura in acest an la Montreal, in perioada 3-12 august, scrie hotnews.ro.

- Simona Halep, dupa eliminarea de la Wimbledon: ”Aș fi caștigat meciul daca aș fi pus in practica ceea ce mi-a spus Darren”. Simona Halep a fost invinsa de taiwaneza Su-Wei Hsieh , scor 6-3, 4-6, 5-7, și a parasit turneul de la Wimbledon in turul III al competiției. Intrebata dupa joc daca s-a pregatit…