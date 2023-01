Stiri pe aceeasi tema

- Veste crunta pentru Simona Halep. Problemele se țin lanț de tenismena. Anul 2022 a fost marcat de evenimente pline de provocari pentru jucatoarea din Constanța, iar noul an nu pare sa anunțe neaparat semne mai bune. Sportiva romanca a pierdut un titlu important, potrivit unui anunț facut public joi,…

- Simona Halep a fost depistata pozitiv cu Roxadustat, inainte de US Open 2022, fapt pentru care jucatoarea de tenis a fost suspendata, momentan, din activitate. Ce legatura ar avea Toni Iuruc, fostul ei soț, cu problemele care-i dau de cap acum sportivei originare din Constanța. Ce ar fi convins-o Toni…

- Simona Halep are probleme mari din cauza scandalului de dopaj, iar Patrick Mouratoglou nu o include in planurile sale pentru anul 2023. Antrenorul francez a acordat un interviu in care a vorbit foarte mult despre faptul ca se va concentra pe jucatorul danez Holger Rune și nu a scos nicio vorba despre…

- Simona Halep nu a ieșit prea mult in public dupa ce s-a declanșat scandalul de dopaj, dar zilele trecute a surprins și a vizitat o școala din Constanța. Cei mici s-au bucurat foarte tare, iar jucatoarea de tenis a cantat colinde alaturi de ei. Imaginile au ajuns virale pe rețelele sociale. Simona Halep…

- Simona Halep este suspendata provizoriu pentru dopaj, dar jucatoarea din Romania a reinceput antrenamentele. Gestul sau a fost analizat de jurnaliștii din Franța care sunt convinși ca sportiva din Constanța are informații ca va caștiga rapid procesul și ca va incepe sa joace in competițiile oficiale…

- Simona Halep cu siguranța nu iși va alege un partener de viața roman. O ruda apropiata a sportivei din Constanța a precizat cu cine se va casatori aceasta. Mai mult decat atat, persoana a dat asigurari despre marele eveniment. Majoritatea fanilor abia așteapta sa o vada in rochie de mireasa. Toni Iuruc…

- O noua afacere pentru Simona Halep in plin scandal de dopaj. Jucatoarea din Constanța nu se lasa intimidata de perioada dificila pe care o traverseaza in prezent și continua sa-și mareasca veniturile. Ce investiție a facut fostul numar 1 mondial in tenis in domeniul imobiliar. Totul este public. Veniturile…

- Toni Iuruc, vinovat de divortul de Simona Halep? Peste ce nu ar fi putut sa treaca Simona Halep in casnicia lor, astfel ca s-a ajuns la separare. Medicii i-au spus clar. Toate detaliile noi despre desparțirea Simonei Halep, in randurile de mai jos. Toni Iuruc, motivul divorțului? Ce nu a putut sa suporte…