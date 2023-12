Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a avut prima reacție, dupa ce s-a stabilit data procesului. Tenismena a fost suspendata timp de 4 ani dupa ce a fost prinsa dopata cu roxadustat. Iata mesajul transmis acum de Simona Halep pe contul ei personal de Instagram!

- Simona Halep a afirmat, marti, ca este bucuroasa ca va avea posibilitate de a-si demonstra nevinovatia in fata unui tribunal independent, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis ca audierile in cazul sau sa aiba loc in perioada 7-9 februarie."Curtea de Arbitraj Sportiv a decis ca audierile…

- Simona Halep (32 de ani) a reacționat, marți, 12 decembrie, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunțat ca audierile in cazul de dopaj va avea loc in perioada 7-9 februarie 2024.Simona Halep a publicat un mesaj video pe contul de Instagram, in care se declara incantata ca a aflat datele la care…

- Simona Halep a avut o prima reacție dupa anunțul Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Va fi audiata in cazul sau de dopaj in perioada 7-9 februarie 2024, iar Simona este bucuroasa ca are prilejul sa iși dovedeasca nevinovația. „Curtea de Arbitraj pentru Sport a decis ca audierile in cazul meu sa fie intre…

- Simona Halep (32 de ani) a facut apel de mai bine de o luna la decizia de suspendare din tenis pentru 4 ani, insa audierea ei nu se intrevede in urmatoarele luni. Pe 12 septembrie, Simona Halep a fost suspendata vreme de 4 ani pentru doua incalcari ale regulamentului anti-doping, utilizarea unei substanțe…

- O femeie jandarm, angajata a Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, a fost prinsa de politisti cu mai multe plicuri cu praf alb. Totul s-a intamplat duminica dimineata, in timpul unui control de rutina.

- Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) a inregistrat marți apelul depus de jucatoarea romana de tenis Simona Halep impotriva deciziei pronunțate de Tribunalul Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului, din 22 septembrie 2023, anunța TAS intr-un