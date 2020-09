Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, duminica, in finala turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.098.290 dolari, dupa ce a invins-o pe spaniola Garbine Muguruza, cu 6-3, 4-6, 6-4. Halep a inceput bine meciul cu puternica ei adversara. Romanca a fost agresiva, a jucat lung,…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Roma, dupa abandonul Iuliei Putintevam care s-a dat batuta mai devreme. Halep va juca in semifinale cu Garbine Muguruza (duminica, ora 13:00, Digi Sport 1) Romanca, numarul 2 mondial, s-a calificat sambata in semifinalele turneului WTA de la…

- Sorana Cirstea este singura jucatoare din Romania care ramane in cursa la US Open 2020 in proba de simplu. Va juca astazi in turul 3, impotriva Karolinei Muchova, din Cehia, locul 26 WTA. Partida va avea loc in jurul orei 19:30. Iar Sorana are toate motivele sa aiba un moral ridicat. Asta dupa victoria…

- Simona Halep a castigat al 21-lea titlu WTA al carierei, la Praga, dupa 6-2, 7-5 in finala cu Elise Mertens. A fost un succes care cu siguranta face minuni pentru moralul jucatoarei din Romania. Iar fanii asteapta acum decizia legata de participarea la US Open 2020. Simona a promis ca va da un raspuns…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu o va intalni pe compatrioata sa Simona Halep in semifinalele turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, dupa ce a invins-o sambata pe spaniola Sara Sorribes Tormo, cu 6-2, 4-6, 6-2, intr-un meci din sferturile de finala. Begu…

- Simona Halep s-a calificat in semifinale la WTA Praga dupa o victorie absolut impresionanta in fata Magdalenei Frech. A fost 6-2, 6-0 pentru jucatoarea din Romania, care si-a demonstrat clar valoarea superioara. Poloneza, in varsta de 22 de ani, este pe locul 174 in clasamentul WTA. Extrem de inspirata…

- Pe 22 iulie, Consiliul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a decis instituirea carantinei zonale in comuna Gornet, dupa ce in decurs de doar doua saptamani in localitate au fost depistate 15 cazuri de coronavirus. O decizie surpriza a fost luata de catre judecatori. Lovitura pentru Guvernul…

- Horia Tecau a avut timp sa se odhneasca in carantina iar acum a revenit pe teren. A jucat marți un meci de incalzire cu ambasadorul Japoniei la Bucuresti, anunța MEDIAFAX.Tecau este increzator in fortele Romaniei la Jocurile Olimpice si spera ca vor fi si spectatori in tribune in meciurile…