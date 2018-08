Stiri pe aceeasi tema

- Romanca Simona Halep si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa ce a castigat titlul la Montreal, duminica, printr-o victorie cu 7-6 (6), 3-6, 6-4 in fata americancei Sloane Stephens. Halep, campioana la Roland…

- Campioana de la Roland Garros, Simona Halep, a inceput saptamana cu numarul 32 pe locul I WTA, cu 7.970 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni. Ea are un avans de 1.226 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul 2. Finalista RG, americanca Sloane Stephens a urcat de pe locul…

- Simona Halep, mesaj pentru fani. Campioana de la Roland Garros a ținut sa imparta cu toți cei care au susținut-o bucuria caștigarii primul ei trofeu de Mare Șlem. ”Vreau sa le mulțumesc tuturor pentru susținere. Au fost atat de draguțiți cu mine și mi-au dat foarta multa energie in fiecare meci jucat.…

- LIVE EUROSPORT SIMONA HALEP SLOANE STEPHENS LIVE STREAMING PRO TV ONLINE VIDEO FINALA ROLAND GARROS 2018. Simona Halep, 1 WTA, are șansa sa caștige, sambata, primul titlu de Grand Slam, in finala Roland Garros 2018, in care o intalneste pe Sloane Stephens, 10 WTA, de la ora 16:00. EUROSPORT si PRO…

- Antrenorul australian Darren Cahill a stat pana la ora 03.00, in noaptea de miercuri spre joi, pentru a urmari meciurile anterioare ale spaniolei Garbine Muguruza cu Simona Halep si stabili tactica liderului WTA. “Am stat pana la 03.00 dimineata, pentru a urmari meciurile pe care le-au disputat”, a…