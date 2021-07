Stiri pe aceeasi tema

- La finalul turneului de la Wimbledon, ierarhia WTA s-a modificat serios. Simona Halep a coborat pe locul 9, iar Elena Gabriela Ruse, a urcat de pe locul 198 pe 133, cel mai bun din cariera. Simona Halep a coborat de pe locul 3 pe 9, cu 4.330 de puncte, dupa ce nu a participat, din […] The post Schimbari…

- Un elev, candidat la Evaluarea Naționala a obținut o nota la matematica la care nici chiar el nu s-ar fi așteptat. Inițial a fost notat cu nota 3 la matematica, iar dupa contestație, nota finala a fost 8,25. Este vorba de un elev de la Scoala nr. 28 din Galati caruia contestația i-a adus cinci […] The…

- Contestațiile de la Evaluarea Naționala au dus la diferențe uriașe intre notele inițiale și cele finale. In jur de 12.000 de elevi s-au trezit cu note marite, unele chiar și cu 3,5 puncte. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca din cele 20.000 contestații, depuse la Evaluarea Naționala, au…

- Mai multe localitați din județul Neamț au fost grav afectate de inundații, in urma ploilor torențiale. Zeci de oameni au fost evacuați din locuințe inundate, mii de de case sunt fara curent electric și au fost blocate drumuri din cauza aluviunilor. Majoritatea localitatilor din judetul Neamt au fost…

- Simona Halep se pregatește de nunta. Tenismena a primit inelul de la iubitul ei, Toni Iuruc. Tenismena a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Toni Iuruc, in varsta de 42 de ani. Simona s-a fotografiat cu inelul de logodna primit de la iubit, iar fericirea i se citește pe chip. Simona Halep, in…

- Simona Halep a anuntat, marti, ca va participa la prima editie a turneului de la Bad Homburg Open, care va avea loc in perioada 20-26 iunie. “Sunt foarte bucurosa sa va anuntat ca voi juca la prima editie a Bod Hamburg si abia astept sa vad fanii in tribune. Ne vedem curand”, a spus Halep […] The post…

- Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a abandonat in turul II al turneului de la Roma, in meciul cu Angelique Kerber (33 de ani, 26 WTA), la scorul de 6-1, 3-3. In actul secund, dupa aproape o ora de joc, la scorul de 3-3, Simona a acuzat dureri puternice la gamba stanga și […] The post FOTO / Simona…

- Simona Halep s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului de la Madrid, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-0, 6-4, pe Saisai Zheng din China, locul 57 WTA. Pentru Halep este al doilea meci la rand cand reușește un set la 0. Concentrata si agresiva, Simona Halep a facut spectacol deseori…