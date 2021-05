Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a revenit, vineri, în România, dupa ce a evoluat si s-a accidentat la turneul de la Roma. Ea spune ca obiectivul ei este sa se refaca pâna la JO de Tokyo (23 iulie - 8 august), informeaza News.ro.Ce a spus Simona Halep:"Ma tratez în tara, am încredere…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber, potrivit Agerpres.

